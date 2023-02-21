В России предложили ужесточить правила пивоварения Фото: Евгения ГУСЕВА

Союз российских пивоваров (СРП) предложил Росалкогольрегулированию ужесточить правила пивоварения, в частности разобраться с его технологий.

Как передает ТАСС, Союз российских пивоваров попросил ведомство экстренно вмешаться в сложившуюся ситуацию и пресечь практику выпуска пива, срок приготовления которого не соответствует положениям приказа Росалкогольрегулирования (РАР).

В СРП отметили, что на одном из совещаний представитель AB InBev Efes заявил о рисках для компании, поскольку одним из оснований для отказа во включении в реестр является несоответствие представленного расчета производственной мощности порядку и форме его составления, утвержденным РАР. Как отметил представитель компании, производство таких марок пива как Stella Artois и «Велкопоповицкий козел» занимает всего три дня, а это почти вдвое меньше минимальных сроков брожения и дображивания, которые предусмотрены надзорным ведомством.

Для минимизации производственных расходов и снижения себестоимости производства транснациональные пивоваренные компании уже более 10 лет применяют в России технологии ускоренного пивоварения, в которых используются высокоактивные генномодифицированные ферментные препараты и катализаторы, заявили в СРП. Это позволяет производителям выпускать в пять раз больше продукции, чем российским компаниям с аналогичным по мощности технологическим оборудованием. Наличие на рынке пива, приготовленного за три дня, является причиной демпинга и появления безакцизной продукции, отметили в Союзе.

Кроме того, СРП предложил Росалкогольрегулированию закрепить в законодательстве понятие «слабоалкогольный зерновой напиток», к которому относятся, по мнению пивоваров, продукция, приготовленная по ускоренным технологиям. Для слабоалкогольных зерновых напитков со вкусом пива Союз предлагает установить гораздо более высокие ставки акцизов по сравнению с пивом и напитками на его основе.