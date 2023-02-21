Российский рынок акций ускорил рост после послания Путина Федеральному Собранию

Владимир Путин Фото: REUTERS

Российский рынок акций ускорил рост после оглашения послания Федеральному Собранию президентом России Владимиром Путиным.

Так, индекс Мосбиржи увеличился на 1,64%, достигнув 2 219,37 пункта. Индекс РТС также растет. Он превысил 935,25 пункта (+1,49%).

Напомним, индекс Мосбиржи - это основной индикатор российского фондового рынка, который рассчитывается в рублях. Состав индекса и вес акций в нем пересматривается каждые несколько месяцев.

Как ранее писал сайт KP.RU, в ходе обращения к Федеральному Собранию российский лидер Владимир Путин заявил, что российская экономика оказалась гораздо прочнее, чем ожидал Запад, напомнив о том, что ВВП в России в 2022 году, согласно последним прогнозам, снизился на 2,1%, однако ранее предрекали обвал.