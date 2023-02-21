Силуанов сообщил, что добровольные взносы бизнеса в бюджет России в 2023 году будут однократными Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов сообщил, что добровольные взносы бизнеса в бюджет РФ в 2023 году будут однократными. При расчете их размера планируют учитывать капитальные вложения. Однако пока решение остается не принятым, вопрос сейчас прорабатывают с компаниями.

Напомним, в Минфин РФ идет обсуждение организации добровольных взносов крупного бизнеса в бюджет с помощью налоговых поправок. Как отметил глава ведомства, участие предприятий в пополнении казны в 2023 будет однократным и не затронет те компании, которые терпят убытки.

— Мы сравним прирост финансового результата за 2022 и 2021 годы к 2020 и 2019 годам, и только с прироста мы будем говорить о том, что бизнес мог бы заплатить этот взнос, — пояснил Антон Силуанов.

Идею добровольных взносов ранее прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента отметил, что такие решения являются «обычной мировой практикой».