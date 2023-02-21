Глава ЦИК Памфилова рассказала, когда в России объявят новые выборы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что в России о проведении выборов будет объявлено тогда, когда это и планировалось по закону.

- Мы четко знаем свою задачу, и в любой момент, когда могут быть объявлены выборы, а мы уверены, что они будут объявлены именно тогда, когда и по закону, собственно говоря, запланированы, мы должны быть во всеоружии, - сказала руководитель ведомства в эфире телеканала "Россия 24".

Тем временем Памфилова заявила KP.RU о готовности Центризбиркома провести выборы президента России на новых территориях в 2024 году. Речь идет о Запорожье, Херсоне, ЛНР и ДНР.

Напомним, 21 февраля российский лидер заявил, что президентские выборы в 2024 году пройдут в строгом соответствии с законом, с соблюдением всех демократических процедур.

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