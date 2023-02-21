Россия не давала гарантий безопасности Байдену во время визита в Киев

Александр Бортников. Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Соединенные Штаты по дипломатическим каналам уведомили Россию о визите главы Белого дома Джозефа Байдена в Киев, но Москва никаких гарантий безопасности американскому лидеру не давала. Об этом заявил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников в интервью телеграм-каналу Shot.

"США действительно уведомляли Россию о визите Байдена в Киев - по дипломатической линии, - уточнил Бортников. - Гарантий его безопасности мы не давали".

По его словам, спецслужбы России и США продолжают сотрудничество, но уже не в таком объеме, как было ранее. Один из аспектов взаимодействия – борьба с международным терроризмом, отметил глава ФСБ.

Напомним, американский лидер прибыл в столицу Украины в понедельник, 20 февраля 2023 года. Президент США провел встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Михайловском соборе.

Как ранее писал сайт KP.RU, врио главы ДНР Денис Пушилин назвал визит главы Соединенных Штатов в украинскую столицу "демонстративным". По его оценке, Джо Байден приехал в Киев 20 февраля для того, чтобы продемонстрировать, "кто в доме хозяин".

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