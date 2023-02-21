Кулеба: Китай поделился с Украиной ключевыми пунктами мирного плана Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что китайский дипломат Ван И поделился с Киевом ключевыми пунктами мирного плана КНР по урегулированию украинского конфликта.

При этом Кулеба уточнил, что Киев намерен изучить его и сделать соответствующие выводы.

- У нас была встреча .... с господином Ван И. Он поделился со мной ключевыми деталями китайского плана по мирному урегулированию ситуации. Как только мы получим документ, мы тщательно его изучим и сделаем выводы, - отмел Кулеба на пресс-конференции по итогам переговоров в Брюсселе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

Днем ранее сообщалось, что Ван И прибудет с визитом в Москву, где представит мирный план Пекина по урегулированию конфликта на Украине. Визит дипломата в Россию ожидается 21 февраля.

До этого сайт KP.RU писал, что в Кремле не исключили возможности встречи президента России Владимира Путина с китайским дипломатом Ван И.

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