Онколог предостерег людей с невусами от маникюра с применением УФ-лампы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный онколог «СМ-Клиника», доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков предостерег потребителей от маникюра с применением УФ-лампы. Для кого-то эта процедура безопасна, но есть и те, кто рискует серьезно заболеть из-за действия ультрафиолета.

Воздержаться от процедуры стоит людям с чувствительной кожей, тем, у кого есть пигментные невусы, а также детям и подросткам.

Тест на чувствительность кожи очень простой – если при воздействии солнечного света начинается покраснение, шелушение, зуде, то ультрафиолет повышает риски возникновения рака кожи.

Повышенная чувствительность кожи может быть не только врожденной, но и появиться на фоне приема некоторых препаратов. Косметика с определенными компонентами -мускусом или апельсиновым маслом – тоже повышает чувствительность.

Экзема или псориаз – еще одно показание, чтобы воздержаться от маникюра с УФ-лучами.

- Тем, у кого есть рак кожи, пигментные невусы на пальцах кистей и стоп тоже стоит воздержаться или тщательно экранировать проблемные участки. Можно использовать крем с высоким уровнем защиты SPF, перчатки анти-ультрафиолет с прорезями на концах пальцев, – посоветовал Серяков в беседе с «Газетой.Ru».

Проведение маникюра с использованием ультрафиолетовой лампы может вызывать заболевания ногтевой пластины, кроме того, опасность представляет состав самого лака, а также техника его удаления. Об этом предупредила врач-дерматолог, онколог АО «Медицина» Ангелина Тону в беседе с «Известиями».

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего и Университета Питтсбурга в США пришли к выводу, что УФ-лампы могут провоцировать возникновение злокачественных опухолей, передает "360".

Ранее, врачи в беседе с RT рассказали, какие действия необходимо предпринять, чтобы решить проблемы с ногтями и выпадением волос тем, кто переболел коронавирусом.