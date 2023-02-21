Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика21 февраля 2023 13:20

Сальдо заявил, что ВСУ принуждают население Херсона к эвакуации

Врачей «выгоняют на Западную Украину», заявил врио губернатора Херсонской области
Мила ГЕНЬ
Сальдо заявил, что ВСУ принуждают население Херсона к эвакуации

Сальдо заявил, что ВСУ принуждают население Херсона к эвакуации

Фото: REUTERS

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские военные проводят принудительную эвакуацию населения. В первую очередь они «пытаются выгнать на Западную Украину» врачей, рассказал глава.

Владимир Сальдо заявил, что в той части Херсонской области, которая остается подконтрольна ВСУ, военные Украины проводят принудительную эвакуацию. В первую очередь мероприятия касаются врачей. По словам Сальдо, медиков пытаются отправить на Западную Украину, чтобы затем мобилизовать.

Напомним, 9 ноября 2022 года по приказу министра обороны РФ Сергей Шойгу российские войска в Херсонской области оставили правобережье Днепра и перебрались на левый берег. Все желающие мирные жители, которых оказалось более 115 тыс. человек, эвакуировались с правого берега, заявил тогда глава Минобороны.

Ранее Владимир Сальдо сообщил, что ожидает скорого освобождения Херсона, хотя точной даты не назвал.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дмитрий «Гоблин» Пучков: Украинцы закончатся раньше, чем поставляемое Западом вооружение (подробнее)