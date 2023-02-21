Сальдо заявил, что ВСУ принуждают население Херсона к эвакуации Фото: REUTERS

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские военные проводят принудительную эвакуацию населения. В первую очередь они «пытаются выгнать на Западную Украину» врачей, рассказал глава.

Владимир Сальдо заявил, что в той части Херсонской области, которая остается подконтрольна ВСУ, военные Украины проводят принудительную эвакуацию. В первую очередь мероприятия касаются врачей. По словам Сальдо, медиков пытаются отправить на Западную Украину, чтобы затем мобилизовать.

Напомним, 9 ноября 2022 года по приказу министра обороны РФ Сергей Шойгу российские войска в Херсонской области оставили правобережье Днепра и перебрались на левый берег. Все желающие мирные жители, которых оказалось более 115 тыс. человек, эвакуировались с правого берега, заявил тогда глава Минобороны.

Ранее Владимир Сальдо сообщил, что ожидает скорого освобождения Херсона, хотя точной даты не назвал.

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