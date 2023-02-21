Россиянка рассказала о новых землетрясениях в Турции: «Перед дверью лежит рюкзак с вещами»

Россиянка рассказал о новых землетрясениях в Турции: «Перед дверью лежит рюкзак с вещами» Фото: REUTERS

Россиянка Евгения, проживающая в турецкой провинции Аяш рассказала, как город пережил подземные толчки, которые произошли вечером 20 февраля.

Первые сильнейшие подземные толчки были зафиксированы 6 февраля, после случилось более сотни афтершоков. А накануне сейсмологи зафиксировали новые движения земной коры. Их на себе ощутили не только жители Турции, но и Сирии.

- От эпицентра по прямой у меня было 170км. Слава Богу, без разрушений, но мы семьей выбежали на улицу в тапках, - рассказывает Евгения «Газете.Ru».

Люди сильно напуганы, у многих возле дверей лежат мешки с минимальными необходимыми вещами.

После новых толчков, на улице люди провели не меньше полутора часов, опасаясь возвращаться в дома. Те, у кого были машины, уехали подальше, опасаясь разрушения зданий.

- В нашем трехэтажном жилом комплексе проживают турецкие семьи, которые бежали от эпицентра после 6 февраля. Они сильно испугались и выбежали с детьми на улицу, одна девушка даже расплакалась, стоял эмоциональный гул, чувствовалось напряжение, - говорит россиянка.

На улице полицейские по громкоговорителям предупреждали, что возможно цунами, людей просили покинуть прибрежную зону.

20 февраля в провинции Хатай произошли два очередных землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8 с разницей в 20 минут. Погибли 6 человек, пострадали - 300.

Перед землетрясениями жители сирийской Латакии и приграничных районов Турции наблюдали в небе голубую вспышку. Пока объяснению этому ученые не нашли.

А вот директор НИЦ прогнозирования и предупреждения геоэкологических и техногенных катастроф КубГУ Владимир Бабешко в беседе с «Известиями» предположил, что голубая вспышка света, которая наблюдалась в небе перед землетрясением в Турции, связана с поляризацией электрического тока.

Тем временем, глава Космического агентства Турции Сердар Йылдырым допустил, что стихийное бедствие в стране вызвано запуском 8–10-метровых снарядов со спутника на орбите Земли.

А вот военный обозреватель Алексей Суконкин в беседе с NEWS.ru заявил, что землетрясение нельзя вызвать титановыми стержнями, сброшенными из космоса, даже если они размером с опору ЛЭП.

Череда землетрясений ощущалась во многих странах. Что касается России, то наибольшая вероятность подземных толчков в России есть на Курилах, Камчатке, Кавказе и в Прибайкалье, сообщает "360".

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