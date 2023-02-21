Экс-замглавы разведки НАТО считает, что послание Путина не предназначалось для противников России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию не была адресована противникам Москвы, считает бывший заместитель главы Управления разведки Международного военного штаба НАТО генерал Ярослав Стружик.

«Это была хорошая речь, так как это не было обращением к нам. Надо помнить, что мы живем в одной банке, но против Путина выступают едва ли одна треть стран мира. Так что оставшиеся две трети – нейтральные или поддерживающие Россию страны – хотят слышать определенные вещи», – заявил он в эфире радиостанции RMF FM.

По мнению Стружика, речь Путина была обращена в том числе к внешним рынкам. Экс-замглавы разведки НАТО обратил внимание на Китай и Индию, которые, как считает разведчик, хоть и «смотрят по-разному», но вряд ли симпатизируют ценностям Запада.

Во вторник, 21 февраля, глава российского государства обратился с посланием к Федеральному Собранию. Последний раз президент обращался с ним парламенту почти два года назад. Сайт KP.RU писал, что сказал Путин в своем послании.