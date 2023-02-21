МИД РФ вызвал посла Бангладеш в связи с запретом российским судам заходить в порты страны

МИД РФ вызвал посла Бангладеша в связи с запретом российским судам заходить в порты страны Фото: Виктор Гусейнов

Посол Бангладеш Камрул Ахсан был вызван во вторник, 21 февраля, в Министерство иностранных дел России в связи с запретом российским судам заходить в порты республики.

«В ходе состоявшейся беседы обсудили нынешнее состояние российско-бангладешского сотрудничества. В частности, привлекли внимание главы дипломатической миссии к информации о решении властей его страны запретить заход в свои порты российским судам, перевозящим грузы для Бангладеш», – сказано на сайте МИД РФ.

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, такой шаг со стороны Дакки не соответствует традиционно дружественному характеру двусторонних отношений между Россией и Бангладеш. В будущем это может негативно сказаться на перспективах сотрудничества двух стран в различных сферах, добавили в министерстве.

Напомним, в январе этого года МИД Бангладеш передал в компетентные ведомства страны список из 69 российских кораблей, которым запрещен заход в национальные морские порты в соответствии с односторонними санкциями США. Как отметили в посольстве России в Дакке, запрет на заход российским судов в порты Бангладеш не означает прекращения товарных отношений, поскольку под санкции попали лишь конкретные суда.