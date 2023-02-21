Путин обсудил с Матвиенко основные положения послания Федеральному Собранию Фото: REUTERS

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел 21 февраля рабочую встречу с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на встрече речь шла про основные положения оглашенного ранее в этот день послания Путина Федеральному собранию.

Также Матвиенко проинформировала главу государства об итогах работы Совфеда за 2022 год и сообщила о планах верхней палаты парламента на весеннюю сессию.

Ранее сообщалось, что 21 февраля российский лидер Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному Собранию. Сайт KP.RU вел прямую онлайн-трансляцию с выступления президента.

В ходе своего выступления российский лидер напомнил, что ответственность за разжигание украинского конфликта, за эскалацию, за рост числа его жертв полностью лежит на западных элитах.