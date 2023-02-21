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НовостиВ мире21 февраля 2023 14:44

«Украинские железные дороги» перенесли нулевой километр из Москвы к вокзалу Киева

О таком решении в транспортной компании сообщили 21 февраля
Мила ГЕНЬ
«Украинские железные дороги» перенесли нулевой километр из Москвы к вокзалу Киева

«Украинские железные дороги» перенесли нулевой километр из Москвы к вокзалу Киева

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

«Украинские железные дороги» с 21 февраля перенесли нулевой километр из Москвы в Киев. Теперь расстояния на железных дорогах страны будут отсчитывать от главного вокзала Незалежной — Центрального.

В телеграм-канале компании напомнили, что ранее Центральный вокзал в Киеве был отмечен табличкой «856/857 км». Это было связано с тем, что расстояние измерялись, начиная от Москвы. Теперь же «Украинские железные дороги» перенесли нулевой километр в Киев. На первой платформе установлен символический знак.

Сообщается также, что на протяжении ближайших трех лет все километровые таблички на украинской железной дороге будут заменены на новые. Ранее аналогичный срок был установлен на переименование железнодорожных объектов Украины в рамках «дерусификации».

Напомним, бывший советник Зеленского Алексей Арестович ранее высказался на тему ненависти украинцев к русскому языку. По его мнению, те из его земляков, кто занимают эту позицию, имеют психические отклонения.

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