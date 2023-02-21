Депутат бундестага назвал Германию стороной военного конфликта на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Бундестага от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре в открытом обращении заявил, что Германия является стороной военного конфликта на Украине.

- Это игра с огнем, которая никогда не заканчивалась благополучно ни для Германии, ни для Европы, - говорится в документе парламентария, который поступил в распоряжение Lenta.ru.

Чиновник также выразил мнение, что обучение украинских бойцов в ФРГ и поставки Киеву оружия являются "фатальным стадным инстинктом", которое приведет к расширению зоны военного конфликта.

Тем временем, 11 февраля в МИД ФРГ сообщали, что Берлин пока не намерен обсуждать передачу вооружений Киеву, указав на то, что для Германии важнее реализация уже принятых договоренностей по поставкам для Украины.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц выступал с заявлением, что Германия не планирует поставлять боевые самолеты и отправлять военных на Украину "ни сейчас, ни в будущем".

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