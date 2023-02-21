Байден заявил, что предупреждал Путина о вероятности вступления Финляндии в НАТО Фото: ТАСС

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что предупреждал российского лидера Владимира Путина о возможности вступления Финляндии в НАТО.

«Как я однажды уже довольно давно сказал нашему российскому коллеге: «Вы добиваетесь финляндизации НАТО, а получите натоизацию Финляндии». Я не знал, что Швеция последует вместе с ней», – сказал американский лидер на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве.

По мнению Байдена, НАТО сильна «как никогда прежде» и является самым значимым военно-политическим блоком в мировой истории. Он также заверил в приверженности Вашингтона гарантиям безопасности свои союзникам и курсу на поддержку Украины.

Напомним, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что вступление Финдляндии и Швеции в НАТО развяжет руки РФ.

Замглавы российского МИД Сергея Рябков отмечал, что Москва не смирится со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассчитывает на вступление Финляндии и Швеции в альянс к осени этого года, поскольку, по его словам, они уже выполнили все условия, выдвинутые ранее Турцией.

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