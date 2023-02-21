Китайцы восхитились посланием Путина: "Он мой герой!" Фото: REUTERS

Читатели китайского интернет-издания "Гуаньча" оценили выступление российского президента Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию.

В комментариях к статье китайцы пишут о силе России, которая способна противостоять западному империализму. Многие из них обратили внимание, что на фоне украинского конфликта сотрудничество Москвы и Пекина стало более важным.

- Китай должен дорожить тем, что рядом с нами все еще есть Россия. Мы не должны просто смотреть, как ее пытаются давить, мы должны помочь ей! Спасая ее, мы спасаем себя, - считают некоторые читатели.

Другие же восхищаются речью Путина, называют его "своим героем" и акцентируют внимание на том, как российская сторона "пытается противостоять самому сильному противнику в мире".

- В любом случае Путин - мой герой! ... Он осмелился на решительные действия - противостоять самому сильному противнику в мире, проявив упорство и мужество, присущие русскому национальному характеру, - пишут в комментариях пользователи.

Ранее сообщалось, что 21 февраля российский лидер Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному Собранию. Сайт KP.RU вел прямую онлайн-трансляцию с выступления президента.

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