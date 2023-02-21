Лавров назвал спектаклем визит Байдена в Киев Фото: EAST NEWS

Визит президента Соединенных Штатов Джо Байдена в Киев стал продолжением того спектакля, который страны Запада разыгрывают в последние годы, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Вы знаете, идет спектакль. Так он и продолжается. Все работает именно в этом ключе, с точки зрения наших западных коллег бывших и с точки зрения спасения нацистского режима», – заявил глава МИД России журналистам.

По мнению дипломата, эти попытки не будут иметь успеха.

Напомним, в понедельник, 20 февраля, Байден неожиданно прибыл в Киев. Он провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Михайловском соборе и заявил, что Киев получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов.

Позже глава Белого дома объяснил, что посетил Киев ради подтверждения своей приверженности демократии и суверенитету Украины.

Сайт KP.RU разбирался, зачем на самом деле президент США прилетел в Киев.