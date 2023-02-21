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НовостиЗвезды21 февраля 2023 16:23

Солистка «Блестящих» поделилась рецептом «Тропических блинов» на Масленицу

Праздничное угощение артистка печет на всю семью
Елена АКИМОВА
Солистка «Блестящих» поделилась рецептом «Тропических блинов» на Масленицу

Солистка «Блестящих» поделилась рецептом «Тропических блинов» на Масленицу

Фото: с личной страницы в соцсети.

Началась масленичная неделя, блины в это время – блюдо номер один. А если они сделаны по звездному рецепту, то угощение приобретает совсем иной вкус.

Солистка группы "Блестящие" Ксения Новикова поделилась рецептом своих любимых блинов. Она признается, что народные гуляния любила с самого детства.

- Тогда я не понимала суть праздника, но для меня эта неделя четко разграничивала времена года. Я знала, что именно сейчас начнет пахнуть весной, - говорит артистка сайту mk.ru.

Сегодня времени на то, чтобы праздновать и участвовать в торжествах у нее не хватает. Но испечь блины – это святое дело.

- Печь блины меня научила мама, мальчишки мои не умеют печь, но с удовольствием едят в моем приготовлении, - говорит Ксения.

Ксения печет «Тропические блины». И вот рецепт ее лакомства.

«Тропические блины»

Ингредиенты на 6 порций:

- кокосовое молоко - 500 мл

- яйцо - 4 шт.

- сахарозаменитель - 2 ч.л. или тростниковый сахар - 4 ч.л.

- кокосовое масло жидкое - 4 ст.л или 230 мл

- соль - 1 ч.л.

- разрыхлитель - 1 ч.л.

- йогурт клубничный

Готовить их особое удовольствие, уверяет Ксения. Начинать приготовление она советует с яиц, сахарозаменителя и соли. Эти три ингредиента смешиваем в миске до однородной массы, затем добавляем просеянную рисовую муку и разрыхлитель.

- Если оно получится совсем жидким, то добавляем муки, а если, наоборот, твердым – то кокосовое молоко, - говорит Ксения.

Оставляем тесто и переходим к плите: разогреваем сковороду и смазываем кокосовым маслом. Блин выпекать по 1 минуте с каждой стороны.

- Подать на стол с любимыми начинками. Например, с любым ягодным йогуртом, - заключила артистка.