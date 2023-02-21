Солистка «Блестящих» поделилась рецептом «Тропических блинов» на Масленицу Фото: с личной страницы в соцсети.

Началась масленичная неделя, блины в это время – блюдо номер один. А если они сделаны по звездному рецепту, то угощение приобретает совсем иной вкус.

Солистка группы "Блестящие" Ксения Новикова поделилась рецептом своих любимых блинов. Она признается, что народные гуляния любила с самого детства.

- Тогда я не понимала суть праздника, но для меня эта неделя четко разграничивала времена года. Я знала, что именно сейчас начнет пахнуть весной, - говорит артистка сайту mk.ru.

Сегодня времени на то, чтобы праздновать и участвовать в торжествах у нее не хватает. Но испечь блины – это святое дело.

- Печь блины меня научила мама, мальчишки мои не умеют печь, но с удовольствием едят в моем приготовлении, - говорит Ксения.

Ксения печет «Тропические блины». И вот рецепт ее лакомства.

«Тропические блины»

Ингредиенты на 6 порций:

- кокосовое молоко - 500 мл

- яйцо - 4 шт.

- сахарозаменитель - 2 ч.л. или тростниковый сахар - 4 ч.л.

- кокосовое масло жидкое - 4 ст.л или 230 мл

- соль - 1 ч.л.

- разрыхлитель - 1 ч.л.

- йогурт клубничный

Готовить их особое удовольствие, уверяет Ксения. Начинать приготовление она советует с яиц, сахарозаменителя и соли. Эти три ингредиента смешиваем в миске до однородной массы, затем добавляем просеянную рисовую муку и разрыхлитель.

- Если оно получится совсем жидким, то добавляем муки, а если, наоборот, твердым – то кокосовое молоко, - говорит Ксения.

Оставляем тесто и переходим к плите: разогреваем сковороду и смазываем кокосовым маслом. Блин выпекать по 1 минуте с каждой стороны.

- Подать на стол с любимыми начинками. Например, с любым ягодным йогуртом, - заключила артистка.