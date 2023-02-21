Глава РСПП Шохин рассказал, что бизнес и власти договорились об обязательности разового платежа в бюджет Фото: Борис КУДРЯВОВ

Бизнес и власти согласовали обязательный платеж в бюджет, заявил РИА Новости глава РСПП Александр Шохин. Однако пока непонятно, из каких параметров нужно высчитывать размер отчисления, добавил он.

Как сообщил Александр Шохин, обязательный платеж назван квази windfall tax, то есть «навеянный ветром». Речь о том, что он будет высчитываться из сверхдохода компаний, который появился благодаря уникальному сочетанию благоприятных условий работы и конъюнктуры в ряде секторов.

При этом вопрос о том, как считать финансовый приход пока непонятно, отметил глава РСПП. Также остается открытым обсуждение относительно того, как компании соберут средства в 2023, а не в 2024 году.

— В ходе обсуждений мы исходили из того, что единовременный платеж может быть сделан в виде некоего авансового платежа. Моя позиция, что вводить механизм авансового платежа, наверное, правильно, но этот досрочный платеж должен поощряться каким-то дисконтом для компаний, — подытожил Шохин.

Напомним, ранее глава Министерства финансов России Антон Силуанов сообщил, что добровольные взносы бизнеса в бюджет РФ в 2023 году будут однократными.