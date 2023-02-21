В Росстате рассказали, в каких регионах России минимален доступ к интернету у жителей Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

В Росстате рассказали, в каких регионах минимальное количество домохозяйств имеют доступ к Интернету. По России этот показатель доходит до 84%. Таковы данные по итогам 2021 года.

За последние годы число тех, к кому пришел интернет увеличилось на 10%. В 2016 году этот показатель был равен 74,8%, сообщает "Абзац".

Регионы, где меньше людей имеют доступ в Сеть:

Республика Марий Эл - 72%,

Новгородская область - 73%,

Мордовия - 73,7%,

Орловская область - 74,5%,

Ульяновская область - 75,1%.

А вот в Ямало-Ненецком автономном округе максимальное число домохозяйств подключены к Всемирной паутине - 98,5%,

На второй строчке Магаданская область (97,3%), а третья строчка у Чечни (96,2%). Москва занимает четвертое место (94,4%).