В Росстате рассказали, в каких регионах России минимален доступ к интернету у жителей
Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ
В Росстате рассказали, в каких регионах минимальное количество домохозяйств имеют доступ к Интернету. По России этот показатель доходит до 84%. Таковы данные по итогам 2021 года.
За последние годы число тех, к кому пришел интернет увеличилось на 10%. В 2016 году этот показатель был равен 74,8%, сообщает "Абзац".
Регионы, где меньше людей имеют доступ в Сеть:
Республика Марий Эл - 72%,
Новгородская область - 73%,
Мордовия - 73,7%,
Орловская область - 74,5%,
Ульяновская область - 75,1%.
А вот в Ямало-Ненецком автономном округе максимальное число домохозяйств подключены к Всемирной паутине - 98,5%,
На второй строчке Магаданская область (97,3%), а третья строчка у Чечни (96,2%). Москва занимает четвертое место (94,4%).