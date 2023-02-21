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НовостиОбщество21 февраля 2023 16:59

Правительство России повысило тарифы за проезд легковых автомобилей по платным дорогам

Также пересмотрены тарифы для грузовых машин
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Правительство России повысило тарифы за проезд легковых автомобилей по платным дорогам

Правительство России повысило тарифы за проезд легковых автомобилей по платным дорогам

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правительство России утвердило новые тарифы за проезд автомобилей по платным федеральным автодорогам и их участкам.

Согласно постановлению, опубликованному на портале правовой информации, для легковых машин проезд по реконструированным дорогам вырастет с трех до пяти рублей за один километр, с трех до восьми рублей – за проезд по новым дорогам и с 21 до 29 рублей – за проезд по мостам и путепроводам.

Если участок платной дороги находится в концессии, то водители легковых автомобилей должны будут заплатить 16,5 рубля за километр (раньше было 12 рублей). Проезд по платным искусственным дорожным сооружениям обойдется им в 115,5 рубля за километр (ранее – 84 рубля).

Что касается других транспортных средств с двумя и более осями, в том числе автомобилей с прицепом, высотой от 2 до 2,6 метра, то для них плата за проезд по новым по новым платным дорогам составит 12 рублей, по существующим – 6,75 рубля, по искусственным дорожным сооружениям – 43,5 рубля.

Для водителей грузовых машин с тремя осями, включая транспортные средства с прицепом, высотой 2,6 метра и более, проезд по новым платным трассам будет стоить 25 рублей, по реконструированным – 14,25 рубля. Проезд по мостам и путепроводам для таких автомобилей будет стоить 91,5 рубля за километр.

Предельные тарифы для проезда грузовиков по платным трассам, находящимся в концессии, выросли с 38,5 рубля до 53 рублей за проезд по дорогам и с 269 рублей до 370 рублей за проезд искусственным сооружениям.