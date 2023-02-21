Правительство России повысило тарифы за проезд легковых автомобилей по платным дорогам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правительство России утвердило новые тарифы за проезд автомобилей по платным федеральным автодорогам и их участкам.

Согласно постановлению, опубликованному на портале правовой информации, для легковых машин проезд по реконструированным дорогам вырастет с трех до пяти рублей за один километр, с трех до восьми рублей – за проезд по новым дорогам и с 21 до 29 рублей – за проезд по мостам и путепроводам.

Если участок платной дороги находится в концессии, то водители легковых автомобилей должны будут заплатить 16,5 рубля за километр (раньше было 12 рублей). Проезд по платным искусственным дорожным сооружениям обойдется им в 115,5 рубля за километр (ранее – 84 рубля).

Что касается других транспортных средств с двумя и более осями, в том числе автомобилей с прицепом, высотой от 2 до 2,6 метра, то для них плата за проезд по новым по новым платным дорогам составит 12 рублей, по существующим – 6,75 рубля, по искусственным дорожным сооружениям – 43,5 рубля.

Для водителей грузовых машин с тремя осями, включая транспортные средства с прицепом, высотой 2,6 метра и более, проезд по новым платным трассам будет стоить 25 рублей, по реконструированным – 14,25 рубля. Проезд по мостам и путепроводам для таких автомобилей будет стоить 91,5 рубля за километр.

Предельные тарифы для проезда грузовиков по платным трассам, находящимся в концессии, выросли с 38,5 рубля до 53 рублей за проезд по дорогам и с 269 рублей до 370 рублей за проезд искусственным сооружениям.