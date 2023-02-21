Доктор физико-математических наук Пулинец назвал сроки повторных землетрясений в Турции Фото: REUTERS

Весь февраль жители Турции живут в страхе. 6 февраля там произошли первые землетрясения, которые разрушили провинцию Хатай. Погибли более 30 тысяч человек, еще не менее 10 тысяч скончались под завалами в соседней Сирии.

После основных толчков, которые стали самыми сильными с 1939 года, было зафиксировано не менее сотни афтершоков. А 20 февраля произошли новые мощные землетрясения. Было зафиксировано два подземных толчка с периодичностью в 20 минут.

Доктор физико-математических наук Сергей Пулинец спрогнозировал, стоит ли ожидать повторные землетрясений.

По его эксперта, к сожалению, стоит. Они будут менее ощутимы, но вполне могут привести к новым жертвам и пострадавшим.

- Несомненно, в ближайшее время мы станем свидетелями афтершока нового землетрясения, - говорит Пулинец NEWS.ru.

Ученый прогнозирует, что новые точки произойдут на юго-востоке Турции в течение ближайших нескольких недель. Но по интенсивности они будут меньшей силы.

- Но это не отменяет вероятности появления новых жертв и пострадавших, — сказал Пулинец.