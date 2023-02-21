Горнолыжный инструктор заявил, что сошедшая под Сочи лавина была самой мощной с нулевых годов Фото: из соцсетей

Горнолыжный инструктор Сергей, который работает на курортах Красной Поляны, сообщил в беседе «Газета.Ru», что лавин, подобных той, что сошла в селе Эсто-Садок в понедельник, 20 февраля, не было с нулевых годов, отметив, что «ничего страшного, кроме ущерба», не произошло.

Инструктор отметил, что все произошло, когда курорт был закрыт из-за лавинной опасности, поэтому «даже намека на пострадавших не было». «Лавинная опасность держится по погоде. По идее до конца нынешних суток непогода закончится. Такие лавины нечасто случаются. Последний раз подобное было в нулевые года», - заявил Сергей.

Лавина сошла в понедельник, 20 февраля, в селе Эсто-Садок, куда сразу выехали эксперты и сотрудники экстренных служб. Как сообщал телеканал «360», мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил о введении режима чрезвычайной ситуации на месте, где лавина повредила коммуникации.

Как писали RT, в управлении МЧС России по Краснодарскому краю заявили, что опасность схода лавин остается в горах в Сочи на высоте более 500 м над уровнем моря до 24 февраля, было объявлено штормовое предупреждение.