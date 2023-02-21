Тренер Бабенко-Кудрявцев назвал три основные ошибки занимающихся фитнесом Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Чемпион Европы по легкой атлетике и фитнес-тренер Максим Бабенко-Кудрявцев в беседе с Lenta.ru назвал три главные ошибки, которые совершают люли, занимаясь в тренажерном зале.

Первым делом специалист отметил опасность «форсирования тренировочного процесса», а также «гонки за результатами». Как заявил тренер, зачастую это ведет к травмам. Во-вторых, Бабенко-Кудрявцев заявил о «стремление выполнять сложные упражнения без тренера и владения техникой».

Кроме того, тренер заявил о неправильном питании. По его словам, данный фактор «уж слишком сильно» оказывает влияние на достижение поставленных целей.

Бабенко-Кудрявцев посоветовал не пренебрегать разминкой, а также заминкой до и после тренировок. Согласно его данным, 90% посетителей фитнес-клубов забывают об этом.

Ранее специалисты в беседе с «Пятым каналом» развеяли некоторые мифы о тренировках, отметив, что, завершив интенсивное занятие, необходимо по меньшей мере перекусить, для восстановления ресурсов организма, а во время тренировки нужно пить, поскольку обезвоживание крайне опасно.

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