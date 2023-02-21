Премьер Италии Мелони заявила, что поставка боевых самолетов Киеву не обсуждается Фото: REUTERS

Премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что поставка боевых самолетов Киеву пока не обсуждается. Такие решения принимаются совместно с международными партнерами, пояснила она на пресс-конференции после переговоров с Владимиром Зеленским.

Как отметила Мелони, Италия сейчас сконцентрирована на поставках системы ПВО, так как делают упор на оборонительные вооружения.

— На нынешний момент поставка самолетов не на повестке. Мы должны принимать такие решения вместе с международными партнерами, — подчеркнула премьер.

Ранее в МИД Италии прокомментировали слухи об отправке воздушной техники ВСУ. Там назвали поставку боевых самолетов «почти невозможной». Во-первых, еще нет договоренности с союзниками о моделях вооружения, а вторая причина заключается в том, что на Украине нет обученных пилотов.

Ранее La Repubblica со ссылкой на собственные источники сообщал, что Рим готов отправить Киеву истребители, но только после того, как их передадут другие страны НАТО.

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