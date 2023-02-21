Володин: Путин внес в Госдуму проект о приостановке участия в ДСНВ Фото: Михаил ФРОЛОВ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что президент России Владимир Путин внес на рассмотрение в парламент проект закона о приостановлении участия РФ в ДСНВ. Его рассмотрят на пленарном заседании 22 февраля.

Володин уже направил проект Федерального закона «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений» в комитеты Госдумы по международным делам и обороне. Решение будет принято безотлагательно, затем его представят в Совет Федерации.

Напомним, о решении приостановить участие в ДСНВ Владимир Путин заявил во время оглашения послания Федеральному Собранию. Позже стало известно, что президента при рассмотрении вопроса в парламенте будет представлять заместитель главы МИД Сергей Рябков.

Решение по ДСНВ было продиктовано несоблюдением США условий соглашения. В МИД РФ допустили возобновление сотрудничества при условии, что Вашингтон пойдет навстречу России.