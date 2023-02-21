Ребенок и четверо взрослых пострадали при пожаре в отеле «МКМ» в центре Москвы Фото: Иван МАКЕЕВ

При пожаре в здании с отелем в центре Москвы пострадали пять человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах. В каком состоянии они находятся пока не известно.

Среди пострадавших один ребенок.

В настоящее время пожарные локализовали пламя на площади в 100 квадратных метров.

Напомним, о пожаре стало известно вечером 21 февраля 2023 года. Сообщение поступило в экстренные службы в 21:20.

Горит помещение в шестнадцатиэтажном здании на улице Международной. Часть помещений в нем занимают отель «МКМ». Из здания эвакуировали 50 человек, среди которых семеро детей.

К тушению пожара привлечены 129 человек и 43 единицы техники.

По предварительной информации, причиной возгорания мог стать поджог. Устроил его жилец одной из комнат гостиницы. Мужчина поджег вещи в общем коридоре.