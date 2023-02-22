Врио начальника московского главка МЧС госпитализирован после ДТП по дороге к месту пожара в гостинице МКМ

В Москве попал в ДТП начальник главного управления МЧС, который ехал на пожар. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врио начальника главного управления МЧС России по Москве получил травмы в автомобильной аварии, когда ехал к месту пожара в отеле «МКМ» в центре столицы. Также получил травмы водитель начальника управления, оба доставлены в больницу.

«При следовании на пожар по адресу Международная, 15 в результате ДТП пострадал временно исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по городу Москва Юрий Ткаченко и его водитель», - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства.

Уточняется, что больше никто из участников ДТП не пострадал.

Напомним, пожар начался вечером 21 февраля. По предварительной информации, загорелось помещение на пятом этаже шестнадцатиэтажного здания отеля «МКМ».

По сообщению МЧС, всего из горящего здания эвакуировали 200 человек. Пожар ликвидировали в 23.43, его площадь составила порядка 300 квадратных метров.

Источник kp.ru в экстренных службах сообщил, что предварительно причиной пожара стал поджог. Один из жильцов поджег вещи в холле.

По последним данным, при пожаре погибли шесть человек и девять пострадали. Среди погибших двое детей.