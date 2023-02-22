WSJ: США внесут в санкционные списки еще 200 физических и юридических лиц из России

В США намерены расширить антироссийский санкционный список. Фото: REUTERS

США планируют пополнить антироссийские санкционные списки еще порядка 200 физических и юридических лиц. Об этом сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Сообщается, что о рестрикциях будет объявлено на текущей неделе.

Речь идет о введении ограничений в отношении «ряда российских губернаторов и членов семей российских правительственных служащих», пишет издание. Юридические лица, которые будут внесены в санкционные списки, связаны с российским военно-промышленным комплексом. Также рестрикции коснутся ряда предприятий, которые производят сопутствующие материалы. Собеседник издания также использовал формулировку «задействованные в уклонении от санкций», перечисляя категории юрлиц, которые пополнят санкционные списки Вашингтона.

В США предполагают, что новые рестрикции лишат Россию доступа к предназначенным для укрепления оборонного и технологического секторов материалам, подчеркивает издание.

Напомним, президент России Владимир Путин назвал целью санкций Запада заставить страдать российский народ.

Также Путин высказал мнение, что санкции против России будут введены в любом случае. « Цель - затормозить развитие России. Преследуя эту цель, всегда будет найден повод ввести ограничения», - отметил российский лидер.

Ранее экономист Денис Ракша объяснил, как российской экономике удалось выйти из кризиса с минимальными потерями.