Зеленский упрекнул пережившего в детстве бомбежки Берлускони в том, что его дом не бомбили

Зеленский упрекнул пережившего в детстве бомбежки Берлускони в том, что на его дом "никогда не падали ракеты". Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявления бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони о том, что именно действующий украинский лидер виноват в эскалации украинского конфликта. Зеленский заявил, что Берлускони придерживается такого мнения потому, что его дом «ни разу не бомбили ракетами». Об этом президент Украины сказал во время пресс-конференции в Киеве после встречи с нынешним премьером Италии Джорджей Мелони, пишет итальянское агентство Nova.

Напомним, Сильвио Берлускони было шесть лет, когда Италию, во время Второй мировой войны воевавшей на стороне гитлеровской коалиции, подвергли бомбардировкам войска союзников. Семья Берлускони из-за бомбардировок была вынуждена покинуть Милан после того, как бомба упала на улицу, где они жили.

Напомним, Сильвио Берлускони возложил на Владимира Зеленского ответственность за происходящие на Украине события.

Также экс-премьер Италии Берлускони призвал к дипломатическому решению украинского конфликта.

Ранее сайт KP.RU рассказывал, как Сильвио Берлускони затравили за жестокую правду о Зеленском.