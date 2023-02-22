В МИД Венгрии назвали провокатором оскорбившего Орбана главу МИД Словакии Качера

В Венгрии назвали провокатором раскритиковавшего Орбана главу МИД Словакии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В МИД Венгрии прокомментировали выпад главы Министерства иностранных дел Словакии Растислава Качера против венгерского премьера Виктора Орбана, заявив, что Качер является провокатором.

«Растислав Качер - провокатор, и к нему следует относиться соответственно», - цитирует издание издание PestiSracok слова госсекретаря МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаша Менцера.

Ранее Растислав Качер назвал Виктора Орбана «карпатским коллаборантом» России и раскритиковал его за отказ Венгрии поставлять оружие Украине. При этом Качер публично использовал непечатные выражения.

Тамаш Менцер добавил, что Венгрия не намерена поддаваться на провокации.

Ранее сайт KP.RU рассказывал, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не стал аплодировать президенту Украины Владимиру Зеленскому. Это произошло на саммите Евросоюза в Брюсселе, когда лидеры ЕС готовились к совместному фото.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия - единственная страна ЕС и НАТО, которая не поддерживает продолжение конфликта на Украине. Премьер-министр Венгрии отметил, что его страна собирается поддерживать экономические отношения с Россией и призвал союзников последовать этому примеру.

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