Известия: российские военные нашли способ противодействия HIMARS

Военный эксперт рассказал, что российские войска научились уничтожать РСЗО HIMARS. Фото: REUTERS

Российские военные нашли способ противодействовать HIMARS. Такой вывод сделал военный эксперт Василий Дандыкин, исходя из данных в сводках Минобороны РФ.

«Можно предположить, что здесь большую роль играют наши разведывательные беспилотные аппараты, а также другая разведка, включая спутниковую. Это не первый случай, когда противник теряет эти машины. Поэтому можно говорить о том, что против них ведется системная работа», - сказал Дандыкин в интервью «Известиям».

Эксперт отметил, что мобильная, постоянно перемещающаяся РСЗО HIMARS является непростой целью.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска уничтожили две установки РСЗО HIMARS под Краматорском.

В декабре 2022 года российские войска уничтожили две американские системы М777 и РСЗО HIMARS в Харьковской области. Также были уничтожены три склада.

Тем временем Соединенные Штаты решили продать Польше 18 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасы к ним на 10 миллиардов долларов.

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