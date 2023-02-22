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НовостиПолитика22 февраля 2023 3:16

Известия: российские военные нашли способ противодействия HIMARS

Военный эксперт Дандыкин рассказал, что против этих РСЗО ведется системная работа
Мария ПАВЛОВА
Военный эксперт рассказал, что российские войска научились уничтожать РСЗО HIMARS.

Военный эксперт рассказал, что российские войска научились уничтожать РСЗО HIMARS.

Фото: REUTERS

Российские военные нашли способ противодействовать HIMARS. Такой вывод сделал военный эксперт Василий Дандыкин, исходя из данных в сводках Минобороны РФ.

«Можно предположить, что здесь большую роль играют наши разведывательные беспилотные аппараты, а также другая разведка, включая спутниковую. Это не первый случай, когда противник теряет эти машины. Поэтому можно говорить о том, что против них ведется системная работа», - сказал Дандыкин в интервью «Известиям».

Эксперт отметил, что мобильная, постоянно перемещающаяся РСЗО HIMARS является непростой целью.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска уничтожили две установки РСЗО HIMARS под Краматорском.

В декабре 2022 года российские войска уничтожили две американские системы М777 и РСЗО HIMARS в Харьковской области. Также были уничтожены три склада.

Тем временем Соединенные Штаты решили продать Польше 18 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасы к ним на 10 миллиардов долларов.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 22 февраля 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.