Подполковник армии США Дэвис назвал визит Байдена в Киев постановкой

Американский подполковник назвал визит Байдена в Киев "большой постановкой".
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Эпизод с воздушной тревогой во время визита в Киев президента США Джо Байдена выглядел как «большая постановка». Такое предположение высказал подполковник американской армии Дэниэл Дэвис.
Эксперт наблюдал за реакцией всех присутствующих на звук сирены и отметил, что и Байден, и окружающие сохраняли спокойствие.
«Это выглядело как большая постановка, особенно когда всего через несколько часов мы узнали, что Белый дом перед этим согласовал все это с русскими. Таким образом, они знали, что никакой атаки не будет», - сказал Дэвис в эфире Fox News.
Подполковник выразил мнение, что визит Джо Байдена в Киев не принесет никакой пользы Украине.
Напомним, президент США Джо Байден прибыл в Киев в понедельник, 20 февраля.
Визит Джо Байдена в Киев прошел в обстановке секретности и длился всего шесть часов.
Американский лидер провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Михайловском соборе и заявил, что Киев получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов.