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НовостиПолитика22 февраля 2023 3:39

Захарова назвала слово для Запада, обозначающее, что для России он хуже чем враг

Официальный представитель МИД России прокомментировала заявление Байдена о том, что Запад и НАТО не являются врагами россиян
Мария ПАВЛОВА
Захарова прокомментировала заявление Байдена о том, что США и НАТО не являются врагами России.

Захарова прокомментировала заявление Байдена о том, что США и НАТО не являются врагами России.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Существует слово для определения отношения Запада и НАТО к России, обозначающее кого-то, кто «хуже, чем враг». Это слово «недруг», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывание президента Соединенных Штатов Джо Байдена о том, что НАТО и Запад не являются врагами россиян.

«В русском языке есть замечательное слово «недруг». Оно хуже, чем «враг», - написала Захарова в Telegram-канале .

Напомним, во вторник 21 февраля президент США Джо Байден, находясь с визитом в Польше, обратился к россиянам. «США и нации Европы не стремятся взять под контроль или уничтожить Россию. США не планируют нападать на Россию... Миллионы россиян, которые хотят жить в мире с соседями, нам не враги», - сказал американский президент.

Тем временем бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, который намерен баллотироваться на этот пост в 2024 году, заявил, что мир находится на грани третьей мировой войны и обвинил в этом действующего президента Джо Байдена.