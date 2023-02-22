Захарова назвала слово для Запада, обозначающее, что для России он хуже чем враг

Захарова прокомментировала заявление Байдена о том, что США и НАТО не являются врагами России. Фото: Иван МАКЕЕВ

Существует слово для определения отношения Запада и НАТО к России, обозначающее кого-то, кто «хуже, чем враг». Это слово «недруг», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывание президента Соединенных Штатов Джо Байдена о том, что НАТО и Запад не являются врагами россиян.

«В русском языке есть замечательное слово «недруг». Оно хуже, чем «враг», - написала Захарова в Telegram-канале .

Напомним, во вторник 21 февраля президент США Джо Байден, находясь с визитом в Польше, обратился к россиянам. «США и нации Европы не стремятся взять под контроль или уничтожить Россию. США не планируют нападать на Россию... Миллионы россиян, которые хотят жить в мире с соседями, нам не враги», - сказал американский президент.

Тем временем бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, который намерен баллотироваться на этот пост в 2024 году, заявил, что мир находится на грани третьей мировой войны и обвинил в этом действующего президента Джо Байдена.