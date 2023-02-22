Что произошло в ночь на 22 февраля

Американский полковник заявил, что визит президента США Джо Байдена в Киев был "большой постановкой". Фото: REUTERS

Эпизод с воздушной тревогой во время визита в Киев президента США Джо Байдена выглядел как «большая постановка». Такое предположение высказал подполковник американской армии Дэниэл Дэвис.

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