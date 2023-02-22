Российские десантники заявили о ежедневном продвижении в ЛНР Фото: REUTERS

Российские десантники придвигаются вперед, ежедневно занимая новые позиции в Луганской Народной Республике (ДНР). Об этом РИА Новости сообщили офицеры парашютно-десантного батальона.

Командир роты с позывным «Отвага» заявил, что одна из российских групп смогла закрепиться в 200 метрах от другой, после чего была поставлена задача соединить фланги. Украинские войска находились в 170 метрах.

«Работаем группами по два человека: один закапывается, второй его прикрывает, соответственно потом меняются. И так потихоньку закрепляемся на рубеже», - заявил командир парашютно-десантного батальона с позывным «Граф».

Отмечается, что по их следам шли и другие отряды, штурмовавшие опорные пункты противника.

Напомним, в понедельник, 20 февраля, Министерство обороны РФ заявило об освобождении населенного пункта Парасковиевка, которое расположено в Донецкой Народной Республике (ДНР).