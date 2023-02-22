Песков сообщил, что Путин и Байден пока не пользовались горячей линией связи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден на данный момент не пользовались горячей линей. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что созданная после Карибского кризиса горячая линия связи между Белым домом и Кремлем сохраняется и сегодня.

«Безусловно, при желании могут воспользоваться», - заявил представитель Кремля, отвечая в интервью ТАСС на вопрос о том, продолжает ли действовать горячая линия.

При этом Песков отметил, что на данный момент каких-либо ситуаций для того, чтобы воспользоваться этой связью, не возникало.

Напомним, горячая линия между Белым домом и Кремлем создана после Карибского кризиса для экстренных переговоров лидеров. Как писал сайт KP.RU, в сентябре 2022 года помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что между Москвой и Вашингтоном есть горячая линия связи, а в последние дни высокопоставленные представители этих стран имели контакты.