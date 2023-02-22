Число погибших в результате пожара в здании в центре Москвы выросло до семи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пожар в здании в центре Москвы, где расположены отель, а также бывшее общежитие, привел к смерти семи человек, в том числе двоих детей, а 11 человек пострадали. Об этом заявили в экстренных службах.

«Один пострадавший умер в больнице, тем самым общее количество погибших составляет семь человек. Среди них двое детей. Пострадали 11 человек, девять из них госпитализированы, двум медицинская помощь оказана амбулаторно», - приводит ТАСС сообщение экстренных служб.

Напомним, пожар начался вечером во вторник, 21 февраля. Как заявили МЧС, всего из горящего здания смогли эвакуировать 200 человек.

По предварительным данным, загорелось помещение на пятом этаже многоэтажного здания. Источник KP.RU в экстренных службах заявил, что предварительно причиной пожара мог стать поджог. Сообщается, что один из жильцов поджег свои вещи в холле.