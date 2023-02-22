Песков сообщил, что Путин еще не говорил о намерении участвовать в президентских выборах в 2024 году

Владимир Путин Фото: REUTERS

Действующий президент России Владимир Путин пока не объявлял о намерении участвовать в президентских выборах в 2024 году. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля уточнил, что не обладает информацией о том, когда глава государства объявит о своем решении.

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Путин во время своего выступления с посланием к Федеральному Собранию заявил, что президентские выборы в 2024 году пройдут в строгом соответствии с законом, с соблюдением всех демократических процедур.

Напомним, председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила KP.RU о готовности Центризбиркома провести выборы президента России на новых территориях в 2024 году. Речь идет о Запорожье, Херсоне, ЛНР и ДНР.