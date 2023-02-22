Губернатор Сергей Цивилев и министр Валерий Фальков обсудили развитие высшего образования в Кузбассе

Фото: пресс-служба администрации правительства Кузбасса.​

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков и губернатор Сергей Цивилев обсудили развитие концепции «Кузбасс – студенческий регион». Концепция предусматривает активное привлечение в вузы новых преподавательских кадров, создание комфортных условий для учебы и трудоустройства студентов, помощь в реализации научных идей, а также программу патриотического воспитания «Я – Кузбассовец».

«Сегодня в Кузбассе система высшего образования динамично развивается и постоянно совершенствуется в соответствии с требованиями нового времени, запросами и тенденциями, - рассказал Сергей Цивилев. - Мы системно поддерживаем молодёжь и развиваем ее потенциал. Масштабно обновляем материально-техническую базу вузов, создаем комфортные условия для жизни, чтобы студенты могли получать качественное и современное образование, реализовать себя в науке».

По итогам встречи губернатор предложил создать рабочую группу для формирования «дорожной карты» поэтапного увеличения количества мест в вузах.