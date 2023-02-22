Отцы в России получат новые возможности по использованию маткапитала Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правительство РФ поддержало законопроект, согласно которому отцы в России получат право направить средства материнского капитала на накопительную часть своей пенсии наравне с матерями. Об этом пишет «Известия», уточняя, что заключение кабмина предусматривает доработку финансово-экономического обоснования.

На данный момент отцы не могут использовать средства маткапитала на накопительную пенсию как матери. «Предлагаемые законопроектом изменения приравняют отца ребенка (детей) в праве распоряжения (семейным) капиталом в целях формирования накопительной пенсии», - передает издание.

Одним из инициаторов документа стала первый зампредседателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, которая назвала логичным наделение отцов теми же правами.

Отмечается, что при принятии соответствующего законопроекта число получателей материнского капитала не изменится, поэтому не потребуется каких-либо дополнительных средств из бюджета.

Напомним, накануне в Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на покупку спортинвентаря, отметив, что это позволит поддержать семьи и вовлечь граждан в активные занятия спортом.