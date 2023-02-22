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НовостиОбщество22 февраля 2023 6:55

В МЧС опровергли заявление о воздушной тревоге в некоторых регионах России

В ведомстве заявили о хакерской атаке
Елизавета КУЗНЕЦОВА

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В МЧС Российской Федерации опровергли заявление о воздушной тревоге в некоторых российских регионах, заявив, что ложная информация об угрозе ракетного удара прозвучала по радио ряда субъектов из-за хакерской атаки.

«В результате хакерской атаки на серверы ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара», - сказано в заявлении ведомства.

В министерстве назвали информацию о воздушной тревоге фейком, отметив, что эти сообщения не соответствуют действительности. В ведомстве также призвали следить за сообщениями в официальных источниках.

Напомним, накануне в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Вашингтон вербует хакеров для антироссийских операций в информпространстве, отметив, что США занимаются откровенно враждебной и незаконной деятельностью.