Медведев заявил о готовности России защищаться любым оружием, включая ядерное Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что на сегодняшний день мир находится на пороге глобального конфликта, если Вашингтон хочет поражения Москвы. По его словам, в таком случае Россия готова защищаться любыми средствами, в том числе и использовать ядерное оружие.

«Всем разумным силам очевидно, что если США хотят поражения России, то мы стоим на пороге мирового конфликта. Если США хотят поражения России, то мы вправе защищаться любым оружием, включая ядерное», - написал замглавы Совбеза РФ в своем Telegram-канале.

Как писал сайт KP.RU, Медведев также написал о том, что украинский конфликт можно будет закончить, если Соединенные Штаты перестанут поставлять оружие Украине. Как заявил российские политик, Россию «порвут на части», если та остановит сегодня специальную военную операцию, не добившись победы.

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