Захарова заявила, что Запад сознательно разрушил равноправную систему безопасности в мире

Мария Захарова Фото: Иван МАКЕЕВ

Запад сознательно разрушил равноправную систему безопасности в мире, так как не желает, чтобы кого-то уравнивали с ними в правах. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в эфире радио Sputnik в среду, 22 февраля 2023 года.

"Они начали абсолютно сознательно, хладнокровно и цинично разрушать существующую систему безопасности в мире", - подчеркнула Захарова.

По ее словам, система предполагала баланс интересов и равенство в мире, что не укладывалось в концепцию "исключительности" Запада.

"Они чувствовали себя как бы униженными потому, что они приравнены ко всем остальным или к тем, с кем находились в договорных отношениях", - констатировала дипломат.

Захарова добавила, что западные страны захотели заявить о себе, как о "единственном центре силы в мире", но у них ничего не вышло.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин решил приостановить участие страны в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил это желанием Москвы убедиться в соблюдении ядерного паритета.

На этом фоне западные лидеры выразили сожаление из-за такого решением Кремля и призвали Россию отказаться от этой идеи. Так, государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что решение о приостановке участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III) является разочаровывающим и безответственным.

Франция также выразила сожаление по поводу приостановки участия России в ДСНВ. Во французском внешнеполитическом ведомстве призвали Москву изменить свое решение.

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