Экс-офицер разведки США Риттер заявил, что Украина уже проиграла в борьбе с Россией Фото: REUTERS

Американский военный аналитик, бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США и инспектор Организации Объединенных Наций (ООН) по контролю над вооружениями в Ираке Скотт Риттер заявил, что Киев уже проиграл в борьбе с Москвой, несмотря на все заверения западных стран.

«Все кончено. Независимо от заявлений на Западе по поводу России, все уже знают, что Украина побеждена», - сказал экс-офицер разведки США в беседе с изданием Mysl Polska.

Риттер заявил, что Украина, которая в основном полагается в своих боевых действиях на артиллерию, истощит запасы уже к лету этого года, однако у Североатлантического альянса не будет возможности восполнить их. По его словам, и Польша, которая призывает к увеличению поставок вооружения Киеву, начинает понимать, что никакой победы не будет.

«Россия, на которую Польша указывает пальцем и высмеивает, скоро будет стоять у польских границ и смотреть на нее в бинокль», - отметил он.

Напомним, накануне The American Conservative заявил, что Запад теряет веру в успех Украины в конфликте с Россией, отметив меняется сам взгляд на исход событий

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