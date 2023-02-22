Британцы осудили Байдена за слова о политике России и призвали "молиться на Путина" Фото: REUTERS

Читатели британского издания Daily Mail осудили американского президента Джо Байдена за слова о политике России и критике в адрес президента РФ Владимира Путина.

В комментариях к статье пользователи пишут, что российскому политику стоит и дальше вести свою политику, поскольку "именно он сдерживает мир от начала ядерной войны".

- Мистер сумасшедший, позвольте мне сказать вам вот что: молитесь, чтобы Путин продолжал проводить свою политику, потому что именно он сдерживает мир от начала ядерной войны, - пишут комментаторы.

Некоторые также обратили внимание, что Байден не стремится к началу мирных переговоров по Украине, "он умеет только разжигать конфликты".

- США - самая большая угроза миру, - высказывают свое мнение читатели Daily Mail.

Днем ранее читатели китайского интернет-издания "Гуаньча" оценили выступление российского президента Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию. В комментариях к статье китайцы пишут о силе России, которая способна противостоять западному империализму. Многие из них обратили внимание, что на фоне украинского конфликта сотрудничество Москвы и Пекина стало более важным.