В Госдуме заявили о последствиях поставки Украине дальнобойных ракет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что Украина потеряет новые территории, если получит от западных стран дальнобойные ракеты.

«Россия заявила на весь мир, что не собирается договариваться с Западом. Либо будет по-нашему, либо мы продолжим до упора, а если мы будем продолжать, то Украина будет терять новые территории», - заявил парламентарий.

Белик заявил, что в случае, если западные страны поставят Киеву ракеты с дальностью на 100 километров, то украинские территорию уменьшится на 150 километров. По его словам, партнеры на Западе подставят украинскую власть при передаче ей ракет с дальностью на 200 километров, поскольку, как он заявил, Украине некуда будет уменьшаться.

«В настоящий момент Украины как таковой нет, существует лишь буферная зона между агрессивным блоком НАТО и Россией», - сказал он.

Накануне, Bloomberg сообщил, что в новом пакете военной помощи США передадут Украине дальнобойные высокоточные авиабомбы с GPS.