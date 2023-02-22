ДОМ.РФ разработает мастер-план Чебоксар, Новочебоксарска и окрестных районов

Фото: Пресс-служба ДОМ.РФ

Правительство Чувашии подписало с ДОМ.РФ соглашение о разработке мастер-плана Чебоксарской агломерации, которая включает в себя города Чебоксары и Новочебоксарск, а также Моргаушский, Чебоксарский, Цивильский и Мариинско-Посадский районы. Ключевые решения по ее развитию будут приниматься с учетом мнения горожан. Завершить разработку стратегического документа планируется в 2023 году.

Соглашение планируется выполнить в три этапа. Первый включает в себя комплексный анализ текущей социально-экономической и градостроительной ситуации в городе, подготовка видения перспективного развития города, стратегические сессии и социологические исследования при участии местных жителей и сообществ. Далее последует непосредственно разработка мастер-плана, на заключительном – местные власти будут вносить изменения в градостроительные документы в соответствии с подготовленными наработками.

«Мы плодотворно сотрудничаем с Чувашской республикой в области формирования комфортной городской среды, — отметил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов. - При участии ДОМ.РФ разработан эскиз-проект реконструкции Чувашского государственного театра опера и балета, проекты набережных Чебоксарского залива и старейшей площади столицы – Красной площади. Мастер-план Чебоксарской агломерации – логичное расширение нашего взаимодействия и очень важное и ответственная задача, которую мы будем решать с привлечением экспертов и представителей общественности».

Фото: Пресс-служба ДОМ.РФ

Разработка мастер-плана будет вестись с учетом самых современных градостроительных трендов и практик, исходя из необходимости развития жилищного строительства, формирования комфортной городской среды, создания новых рабочих мест, а также внедрения инноваций и цифровых решений во всех сферах экономики и сельского хозяйства.

«В частности, в рамках соглашения планируется создать развязку в микрорайоне «Новый Город». С его появлением дорога, на которой раньше было организовано прямое движение, сейчас обеспечивает въезд-выезд автомашин в новый жилой комплекс. Поэтому мастер-планирование — это первая расшивка таких узких мест, которые уже сформировались в Чебоксарах. Ну и соответствующим образом наша задача установить некие единые стандарты развития градостроительства на подобных территориях, в том числе через такие интересные решения, чтобы как раз привлекать прежде всего самих застройщиков. Также в планах для увеличения пропускной способности скорректировать расширение Марпосадского проезда», – пояснил глава Чувашии Олег Николаев.

При разработке мастер-плана специалисты учтут главные особенности формата агломерации – общедоступность сферы услуг, наличие единой транспортной системы, целостностью рынков труда, недвижимости, земли.

«Мастер-план позволит определить направление комплексного развития агломераций, учитывая интересы бизнеса и людей. Вопрос о привлечении к этой работе ДОМ.РФ обсуждался неоднократно, поэтому мы сегодня рассчитываем на продуктивную совместную работу», — добавил депутат Госдумы от Чувашии Анатолий Аксаков.