Песков заявил, что реакция Запада на приостановление участия России в ДСНВ говорит о его неготовности к диалогу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Реакция западных стран на приостановку Москвой участия в договоре о стратегических ядерных вооружениях (ДСНВ) не дает повода надеяться на готовность западных стран к переговорам. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в среду, 22 февраля.

«Видим первую реакцию. Она достаточно консолидирована среди представителей коллективного Запада. Эта реакция, конечно, не дает нам повода надеяться на какую-то готовность к диалогу или переговорам», - заявил Песков, комментируя вопрос, ожидают ли в Кремле, что приостановление участия Москвы в ДСНВ подтолкнет западные страны к возобновлению диалога.

Песков заявил о необходимости для Москвы сохранять терпение в ожидании, когда западные страны созреют в своем намерении для нормального диалога по данному договору. По его словам, российская сторона будет готова вернуться к выполнению ДСНВ, когда Запад выразит готов принимать во внимание ее озабоченности.

Напомним, Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию Российской Федерации во вторник, 21 февраля, объявил о приостановке участия Москвы в ДСНВ.

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