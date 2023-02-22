Песков заявил о «глухой стене» в нежелании Запада искать виновных в подрыве «Северных потоков» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что страны Запада не хотят проводить тщательное расследование диверсий на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», стремясь сделать так, чтобы данная тема «ушла в песок».

Комментируя итоги заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) по диверсиям на «Северных потоках», представитель Кремля указал на то, что с одной стороны смогли «привлечь внимание к необходимости проведения тщательного и прозрачного расследования». Однако, по его словам, с другой стороны смогли увидеть «глухую стену нежелания этого делать со стороны стран коллективного Запада».

«Напротив, видим их желание особо не зацикливаться на этом вопросе и постепенно сделать так, чтобы эта тема ушла в песок», - заявил пресс-секретарь российского лидера, отметив, что Москва и далее намерена работать для того, «чтобы не позволить им это сделать».

Песков также отметил, что Москва негативно относится к тому, что Россию не допускают к расследованию взрывов на «Северных потоках», поскольку это, по его словам, мешает поиску истины.

Напомним, накануне в ООН отказались проверять заявления о взрывах на «Северных потоках», заявив, что организация не уполномочена проверить обвинения в связи с этой диверсией.

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